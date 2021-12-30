زلزال بقوة 4 درجات بمقياس ريختر يضرب إقليم الدريوش بالمغرب‎‎

أعلن معهد المغرب للجيوفيزياء، تسجيل هزة أرضية بلغت قوتها 4.0 درجات بمقياس ريختير، اليوم الخميس، بإقليم الدريوش.
وأوضحت الشبكة المغربية للمراقبة والإنذار الزلزالي، التابعة للمعهد - فى بيان اليوم - أن هذه الهزة، التى حدد مركزها بعرض ساحل إقليم الدريوش، وقعت الساعة الرابعة و28 دقيقة و18 ثانية (توقيت جرينيتش+1).
وأضاف البيان أن الهزة سجلت على عمق 21 كيلومترا، عند التقاء خط العرض 35.671 درجة شمالا، وخط الطول 3.631 درجة غربا.
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