الجزائر تسجل 12 إصابة جديدة بمتحور ”أوميكرون”

أعلن معهد باستور في الجزائر تسجيل 12 إصابة جديدة بمتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا في البلاد.
وأوضح المعهد في بيان له عبر حسابه على "فيسبوك" اليوم الخميس: "تم الكشف عن 12 حالة جديدة للمتحور "أوميكرون" لفيروس كورونا بعد أن تم تأكيدها بعد إجراء تحليل التسلسل الجيني على اختبار PCR إيجابي للمعنيين على مستوى المخبر المرجعي للمعهد".
وأضاف البيان أن الحالات الجديدة المسجلة هي: 6 مواطنين جزائريين وهي حالات كانت برفقة حالات مؤكدة سابقا بالإضافة إلى مواطنين جزائريين اثنين قادمين من فرنسا، وأيضا 4 أشخاص من جنسية أجنبية منها شخص واحد قادم من بريطانيا و 3 أشخاص قادمين من موريتانيا.
وبهذا تصبح الحصيلة المسجلة لـ"أوميكرون" في الجزائر إلى حد الآن 16 حالة مؤكدة.
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