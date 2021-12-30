الذهب يسجل أسوأ أداء في 6 سنوات
انخفضت أسعار الذهب لتسجل أسوأ أداء لها منذ 6 سنوات على الرغم من استمرار تخطي الأسعار للمستوى 1800 دولار للأوقية في تعاملات محدودة يوم الخميس، إذ واجه الدولار المتراجع ضغوطًا بفعل زيادة عوائد سندات الخزانة الأمريكية.
وبحسب وكالة أنباء "رويترز" انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 1801.40 دولار للأوقية.
وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 في المائة إلى 1802.30 دولار.
وسجلت أسعار الذهب أعلى مستوى لها في شهر "يوم الثلاثاء الماضي"، لكنها تراجعت إلى أدنى مستوى لها في أسبوع في الجلسة التالية قبل أن تغلق دون تغيير، وكانت في طريقها لتحقيق أكبر انخفاض سنوي بالنسبة المئوية منذ 2015.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 في المائة إلى 22.70 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 0.3 في المائة إلى 964.96 دولار، ونزل البلاديوم 0.5 في المائة إلى 1973.75 دولار. وتتجه جميعها لتسجيل أسوأ أداء لها في عدة سنوات.
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