أسعار النفط تواصل ارتفاعها

أسعار النفط تواصل ارتفاعهاواصلت أسعار النفط مكاسبها المتتالية المستمرة منذ أيام اليوم الخميس، مدعومة ببيانات تظهر أن الطلب على الوقود في الولايات المتحدة لا يزال مرتفعًا على الرغم من تزايد حالات الإصابة بالسلالة "أوميكرون" المتحورة من فيروس كورونا.

وبحسب وكالة أنباء "رويترز" ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 17 سنتا بما يعادل 2ر0 في المائة إلى 79 دولارًا أمريكيًّا و40 سنتًا للبرميل، مرتفعة لليوم الرابع على التوالي.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 23 سنتا أو 3ر0 في المائة إلى 76 دولارًا أمريكيًّا و79 سنتا للبرميل في سابع جلسة على التوالي من المكاسب.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأربعاء انخفاضًا في مخزونات النفط الخام بواقع 6ر3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 24 ديسمبر، وهو ما يزيد عن توقعات محللين استطلعت رويترز آراءهم.