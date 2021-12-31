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سعر نفط عُمان ينخفض بمقدار 40 سنتا

بلغ سعر نفط عُمان اليوم تسليم شهر فبراير القادم (76) دولارًا أمريكيًا و(69) سنتًا. سعر نفط عُمان ينخفض بمقدار 40 سنتابلغ سعر نفط عُمان اليوم تسليم شهر فبراير القادم (76) دولارًا أمريكيًا و(69) سنتًا. وشهد سعر نفط عُمان اليوم انخفاضا بلغ 40 سنتا مقارنة بسعر الأمس الخميس والبالغ (77) دولارًا أمريكيًا و(9) سنتات. تجدر الإشارة إلى أن المعدل الشهري لسعر نفط الخام العُماني تسليم شهر ديسمبر الجاري بلغ (81) دولارًا أمريكيًا و(58) سنتًا للبرميل مرتفعًا بمقدار (8) دولارات أمريكية و(80) سنتًا مقارنة بسعر تسليم شهر نوفمبر الماضي.

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