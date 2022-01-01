وسائل إعلام سودانية: أنباء عن تحقيق في تجاوزات الشرطة خلال الاحتجاجات

كشف مدير عام قوات الشرطة السودانية، عنان حامد، عن تحقيقات تقوم بها الشرطة في أيّ تجاوزاتٍ أو إفراطٍ في استخدام القوة في تظاهرات الخميس الماضي، وفق وسائل إعلام محلية.

وقال عنان بحسب صحيفة الحراك السياسي السودانية، الصادرة، السبت، إنّ التحقيقات ستطال الأفراد والضباط المسؤولين عن القوّة وأشار إلى مسؤولية الضباط عن تحرّكات الأفراد.

وشدّد مدير عام قوات الشرطة بحسب الصحيفة قائلا “القانون يطبّق علينا قبل الآخرين”.

وأضاف أنّ الشرطة “لا تمتلك سلطة مطلقة” وأنّ الأمن ينفذ بالقانون وليس بالإفراط.

وأكّد أنّ الشرطة لن تجامل في التعامل مع أيّ تجاوزات يمكن أنّ تكون قد وقعت من منسوبيها.

يتزامن هذا مع استنكار مجلس السيادة الانتقالي في السودان الأحداث التي صاحبت المظاهرات التي خرجت الخميس، وأدت إلى سقوط قتلى وجرحى.

ووجه المجلس السلطات المختصة في الدولة بأخذ الإجراءات القانونية والعسكرية لتدارك مثل هذه الأحداث وعدم تكرارها وألا يفلت أي معتد من العقاب.

كما جدد المجلس التأكيد على حق التظاهر السلمي.