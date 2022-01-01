فلسطين تعلن 8 وفيات و136 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، اليوم السبت، تسجيل 8 وفيات، و136 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و314 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقالت الوزيرة الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية في فلسطين، أن 6 حالات وفاة سجلت في قطاع غزة ، وحالتين في الضفة الغربية المحتلة.

وأشارت إلى وجود 57 مصابا بكورونا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في مستشفيات الضفة 113 مصابا، بينهم 16 على أجهزة التنفس الصناعي، بينما يوجد 73 حالة في قطاع غزة تحتاج رعاية طبية في المشفى بالاضافة الى 52 حالة وصفت اصابتها بالخطيرة والحرجة.

وذكرت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.