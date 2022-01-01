رئيس البرلمان الليبي يدعو لعقد جلسة الإثنين المقبل

يعقد مجلس النواب الليبي جلسة يوم الإثنين المقبل بمقر المجلس في مدينة طبرق شرق البلاد. وتبحث الجلسة التي دعا إليها رئيس البرلمان المكلف تطورات العملية الانتخابية فضلا عن الاستماع إلى إحاطة رئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات بشأن الموقف من الاستحقاقات الانتخابية. يأتي ذلك في سياق مواصلة التحركات الليبية والأممية للتغلب على التحديات التي تواجه مسار الانتخابات.

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