المبعوث الأممي للسودان: ملتزمون بدعم الشعب لتحقيق الديمقراطية

أكد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، فولكر بيرتس، الالتزام بدعم شعب السودان لتحقيق تطلعاته الديمقراطية، وفق بيان رسمي بمناسبة احتفال السودان بالذكرى الـ 66 لاستقلاله.

وأشاد بيرتس، اليوم السبت، بالجهود المبذولة من أجل استعادة مسار الانتقال الديمقراطي.

وأوضح أنه يجب معالجة انعدام الثقة بين جميع الأطراف بشكل عاجل، بهدف إيجاد أرضية مشتركة للخروج من الأزمة الحالية.

وأدان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين؛ والاعتداءات على الصحفيين، قائلًا، ” العنف لا يسهمُ في خلق بيئة مواتية لاستعادة المسار الديمقراطي السلمي في السودان”.

وطالب بوقف هذه الانتهاكات والشروع في التحقيق بها بشكل كامل وموثوق وتقديم مُرتكبيها إلى العدالة، كما طالب باحترام حق الشعب السوداني في التجمع السلمي والسماح للمتظاهرين الملتزمين بعدم استخدام العنف بالتعبير عن أنفسهم بحرية.