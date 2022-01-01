نائب قائد الحرس الثوري الإيراني: اليوم نستطيع أن نتنمر على الأعداء نقاتلهم...

أعلن نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني العميد علي فدوي "أننا اليوم نستطيع أن نتنمر على الأعداء، وبعد أن كنا ندافع في أرضنا، اليوم نقاتل العدو في عقر داره".

وقال فدوي في تصريحات أدلى بها في مقر وزارة الخارجية أثناء حفل إحياء ذكرى اغتيال القائد السابق لفيلق القدس قاسم سليماني: "يعترف الأمريكيون الأشرار بأنهم يبحثون عن القوة لمواجهة إيران"، ودعا ساخرا لمقارنة الميزانية العسكرية الأمريكية البالغة 770 مليار دولار، بالميزانية العسكرية "وحتى الميزانية العامة" لإيران.

وقال: "في الثمانينيات من القرن الماضي، اعترف العدو بقوة الثورة في الدفاع عن نفسها، وفي التسعينيات قال إن الجمهورية الإسلامية تمتلك قوة الردع".

وأشار فدوي إلى أنه في تفجير الخبر (الذي استهدف عام عسكرين أمريكيين يعملون في قاعدة عسكرية أمريكية في السعودية) في البداية اتهموا إيران بالوقوف وراء العملية، وهددوا بضرب 19 نقطة داخل إيران ثأرا لعدد قتلاهم الذين بلغوا 19 قتيلا".

وتابع: "لكن بعد تصريحات المرشد الأعلى تراجعوا عما قالوه وأكدوا أن أي جهة خارجية لم تشارك في العملية التي استهدفت قاعدة الخبر.. و هذا دليل على اعترافهم بقوة الردع التي نمتلكها".

وفي وقت سابق أعرب فدوي عن اعتقاده بأن إسرائيل تراجعت عن اتخاذ أي خطوة عسكرية ضد بلاده.