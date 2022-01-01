العراق يسجل 151 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم السبت، الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في عموم البلاد.

وذكرت الوزارة، في بيانٍ لها، أنها سجلت 151 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 238 شخصًا للشفاء.

وأضاف البيان، أن حالات الوفاة الجديدة بكورونا، بلغت 5 حالات في عموم محافظات البلاد"، لافتًا إلى أن "الأشخاص الذين تلقوا اللقاح خلال 24 ساعة، بلغ عددهم 8475 شخصًا".

وسجل العراق أمس، 304 إصابات بكورونا قابلتها 4 حالات وفاة فقط.