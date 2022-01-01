أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم السبت، الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في عموم البلاد.
وذكرت الوزارة، في بيانٍ لها، أنها سجلت 151 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 238 شخصًا للشفاء.
وأضاف البيان، أن حالات الوفاة الجديدة بكورونا، بلغت 5 حالات في عموم محافظات البلاد"، لافتًا إلى أن "الأشخاص الذين تلقوا اللقاح خلال 24 ساعة، بلغ عددهم 8475 شخصًا".
وسجل العراق أمس، 304 إصابات بكورونا قابلتها 4 حالات وفاة فقط.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العراق يسجل 151 إصابة جديدة بكورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.