”الإمارات” تمنع سفر مواطنيها غير المطعمين بلقاح كورونا

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، عن منع السفر لجميع مواطنيها غير المطعمين بلقاح كوفيد-19، اعتبارا من 10 يناير الجاري.

وبحسب ما ورد في وكالة الأنباء الرسمية "وام"، تأتي الخطوة تماشيا مع رؤية الدولة في مرحلة التعافي من جائحة كوفيد-19 وتعزيز الجهود الوطنية لدى كافة القطاعات، في ظل الوضع الوبائي عالمياً وارتفاع معدل الإصابات الحالي، وبهدف الحفاظ على صحة وسلامة مواطني دولة الامارات.

كما تم تحديد الفئات المستثناة من هذا القرار، حيث يسمح بالسفر للمواطنين غير المطعمين من الفئات المستثناة طبياً من أخذ اللقاح، بالإضافة إلى الحالات الإنسانية وحالات العلاج.

وتم التأكيد على أهمية اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية لجميع المسافرين، والتحري من الوضع الوبائي في وجهات السفر، والتواصل مع البعثات الدبلوماسية في البلد في حال الاشتباه بالإصابة.

يأتي ذلك للتأكيد على أولوية الصحة والسلامة لدى السلطات الاماراتية لمواجهة أزمة كوفيد-19.

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