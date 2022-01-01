كورونا بالدول العربية: الإمارات أكثر الإصابات.. والبحرين صفر وفيات

تصدر الإمارات، اليوم السبت، الدول العربية في إجمالي عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد، فيما استمرت البحرين في عدم تسجيل أية وفيات متعلقة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية.

‌ وأعلنت وزارة الصحة الإماراتية تسجيل 2556 إصابة جديدة بإجمالي 764 ألفا و493 حالة، وحالة وفاة واحدة ليصل الإجمالي إلى 2165 حالة، فيما تماثل 908 حالات للشفاء بإجمالي 745 ألفا و963 حالة.

وفي البحرين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 656 إصابة جديدة، كما تعافى 129 حالة ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 277 ألفا و345 حالة، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 1394 حالة بعد عدم تسجيل أية وفيات جديدة مرتبطة بالفيروس.

وفي فلسطين، قالت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم السبت، إنه تم تسجيل 136 إصابة جديدة و8 وفيات، و314 حالة شفاء خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، مشيرة إلى أن نسبة التعافي من الفيروس بلغت 98.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وفي السعودية، سجلت وزارة الصحة، 846 إصابة جديدة ليصل الإجمالي إلى 557 ألفا و82 حالة، وحالة وفاة واحدة ليصل الإجمالي إلى 8 آلاف و878 حالة، وتماثل 262 حالة للشفاء بإجمالي 542 ألفا و115 حالة.

وفي العراق، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 151 إصابة جديدة، و5 وفيات، وتماثل 238 شخصا للشفاء، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و93 ألفا و891 حالة، والوفيات إلى 24 ألفا و163 حالة، والشفاء إلى مليونين و65 ألفا و208 حالات بنسبة 98.6%.