التحالف العربي يقتل 160 من الحوثيين ويدمر 17 آلية عسكرية

كشف التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية، اليوم السبت، عن تدمير 17 آلية عسكرية ومصرع أكثر من 160 من الحوثيين في محافظة مأرب اليمنية في الـ24 ساعة الماضية.

ولفت التحالف، في بيان، إلي أنه نفذ 23 عملية استهداف ضد الحوثيين في مأرب في الـ24 ساعة الماضية.

يأتي ذلك بعد يوم من تنفيذ التحالف 19 عملية استهداف في مأرب في 24 ساعة.

وكان التحالف، أعلن في بيان، أمس الجمعة، أن عملياته أدت إلي مصرع أكثر من 100 من الحوثيين وتدمير 11 آلية عسكرية.