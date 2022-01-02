جيش الاحتلال يقصف أهدافًا لحماس في قطاع غزة

شنت الطائرات الإسرائيلية، الأحد، سلسلة غارات على أهداف عسكرية تابعة لحركة حماس في قطاع غزة، رداً على سقوط صاروخين انطلقا من قطاع غزة قبالة شواطئ مدينة تل أبيب فجر السبت.

وقالت مصادر فلسطينية، إن الطائرات الإسرائيلية استهدفت موقع ”القادسية“ التابع لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس غرب محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وشنت الطائرات الإسرائيلية سلسلة غارات متتالية على الموقع العسكري، ما أدى لاشتعال النيران فيه.

كما قصفت الطائرات الإسرائيلية نقاط رصد تابعة للجناح المسلح لحركة حماس غرب بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، في حين أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية نيران رشاشاتها صوب شاطئ منطقة السودانية غرب مدينة غزة.

وذكرت مصادر فلسطينية، أن المضادات الأرضية التابعة للفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة، أطلقت نيران أسلحتها الثقيلة تجاه الطائرات الإسرائيلية.

وأكدت قناة ”الأقصى“ التابعة لحركة حماس، أن عناصر من الحركة حاولوا استهداف طائرات إسرائيلية بصواريخ محمولة خلال إغارتها على مواقع في قطاع غزة.

وقالت القناة الفضائية التابعة لحماس: إن ”وحدات الدفاع الجوي للمقاومة استهدفت الطيران المروحي المغير، بصاروخين من نوع سام 7 المضاد للطيران غرب مدينة غزة تمام الساعة 12:26“.

ولم تبلغ وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة عن سقوط إصابات جراء عمليات القصف الإسرائيلية على الموقع العسكري.

وسبق عملية القصف هذه، إخلاء لكافة المواقع العسكرية في قطاع غزة على خلفية ما أعلنته وسائل إعلام إسرائيلية بنية الجيش الإسرائيلي شن غارات على القطاع رداً على إطلاق الصاروخين تجاه تل أبيب.

كما أعلنت فصائل فلسطينية مسلحة، مساء السبت، رفع درجة جهوزيتها العسكرية، وذلك على إثر الأنباء التي تحدثت عن تدهور الحالة الصحية للأسير هشام أبوهواش، المضرب عن الطعام منذ 138 يوماً.

وأعلن الجيش الإسرائيلي صباح السبت، أنه رصد سقوط صاروخين انطلقا من قطاع غزة قبالة شواطئ مدينة تل أبيب.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إنه ”في وقت سابق هذا الصباح تم رصد إطلاق صاروخيْن من قطاع غزة نحو البحر الأبيض المتوسط سقطا قبالة سواحل منطقة تل أبيب الكبرى“.

وأضاف في تغريدة له أنه ”وفقاً للسياسية المتبعة لم يتم تفعيل إنذارات أو أعمال اعتراض“.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن عدم تفعيل منظومة الاعتراض للصاروخين بسبب رصد الصاروخين فوق البحر وفي منطقة بعيدة عن السكان.

وأكد مسؤولون إسرائيليون، وفق ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية مختلفة أن الجيش الإسرائيلي لا يمكنه التساهل مع هذه الحادثة.

ونقل المراسل العسكري لموقع ”واللا“ الإسرائيلي، عن مسؤول إسرائيلي قوله إن تل أبيب بعثت برسالة للوسطاء المصريين مفادها أنها تأخذ إطلاق الصواريخ من غزة على محمل الجد.

وأضاف الموقع الإسرائيلي، أن ”هذا هو الحادث الثاني هذا الأسبوع، أوضحت إسرائيل لمصر أن الحادثة غير مقبولة لها حتى في ظل المزاعم أن الأمر عن طريق الخطأ“.