التحالف العربي يعلن عن تدمير مخازن للمسيرات ومنصات إطلاق بضربات جوية في...

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية اليوم الأحد عن "تنفيذ ضربات جوية على أهداف عسكرية في صنعاء"، مؤكدا تدمير "مخازن للطائرات المسيرة ومنصات الإطلاق بمعسكر لواء النقل العسكري".
وفي بيان له نقلته وكالة أنباء السعودية "واس"، قال التحالف: "استجابة للتهديد نفذنا ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء"، مشيرا إلى " تدمير 4 مخازن للطائرات المسيرة ومنصات الإطلاق بمعسكر لواء النقل العسكري".
وأضاف بيان التحالف: "العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية"، لافتا إلى "اتخاذ إجراءات وقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية".
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