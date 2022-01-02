إيران تستأنف رحلات السياحة الدينية إلى سوريا

أعلن رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية علي رضا رشيديان عن استئناف الرحلات السياحية الإيرانية إلى سوريا اعتبارا من اليوم الأحد.

وقال رشيديان، في تصريح صحفي، إن رحلات السياح الإيرانيين تستأنف اعتبارا من اليوم الاحد ضمن قوافل تضم 25 سائحا على مدى 5 أيام لزيارة ضريحي السيدتين زينب ورقية في دمشق.

واضاف أن هذه الرحلات استؤنفت عقب أكثر من عامين على توقفها بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا.

ولفت المسؤول الإيراني إلى تسجيل أكثر من 75 شخصا أسماءهم لزيارة سوريا، موضحا أنه سيتم تسيير رحلتين في يومي الأحد والخميس من كل أسبوع من مطار الإمام الخميني في طهران إلى دمشق.

ونوه إلى أن برنامج الزوار الإيرانيين حاليا يقتصر على زيارة دمشق فقط، حيث يتم إيفاد الزائرين يوم الأحد وعودتهم إلى البلاد يوم الخميس.