فلسطين.. ارتفاع عدد المصابين بالمتحور أوميكرون إلى 77

أعلن الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينينة، كمال الشخرة، اليوم الأحد، تسجيل 10 إصابات جديدة بمتحور “أوميكرون” في الضفة الغربية.

وبهذا الإعلان يرتفع إجمالي الإصابات المسجلة بالمتحور الجديد في فلسطين إلى 77، منها 76 في الضفة وحالة في قطاع غزة.

وأهاب “الشخرة” بالمواطنين التوجه إلى مراكز التطعيم في المحافظات لأخذ لقاحات فيروس كورونا حفاظًا على السلامة العامة.