ليبيا تعلن حظر السفر بالجواز الأخضر إلى مصر واستبداله بالأزرق الإلكترونى

أكد رئيس لجنة تسجيل المسافرين إلى مصر في بلدية طبرق الليبية، محمد العرضاوي، منع السفر الى مصر بالجواز الأخضر اعتباراً من بداية العام الجارى 2022، داعية كافة المسافرين الليبيين إلى مصر بضرورة أن يكون لديهم جواز أزرق إلكتروني وأن يكون الرقم الآلي مفعل .

وأشار العرضاوى في بيان صحفي نشرته بلدية طبرق، اليوم الأحد، إلى أن اللجنة لا تتحمل مسؤولية سفر أي مواطن ليبي لديه جواز أزرق غير مفعل حيث سيتم إرجاعه من منفذ امساعد البري حال سفره إلى مصر.

في سياق آخر، بحث رئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية، عماد السايح، مع مستشار الأمن القومى الليبى إبراهيم بوشناف، تداعيات تأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التى كان من المزمع إجراؤها فى 24 ديسمبر الماضي.

واستعرض الاجتماع الذى عقده الطرفان فى ديوان مجلس المفوضية اليوم الأحد، مستجدات العملية الانتخابية، والأسباب التى حالت دون إتمامها، إضافة إلى التحضيرات للمرحلة القادمة، وذلك بحسب بيان صادر عن مفوضية الانتخابات الليبية.

وبحسب البيان، ثمن بوشناف الجهود التى بذلتها المفوضية العليا للانتخابات الليبية فى التحضير لهذه الانتخابات، مجددا دعمه للمفوضية لضمان نجاح الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وتناول اللقاء جملة من الأمور القانونية والموضوعية المتعلقة بسير العملية الانتخابية وأبرز الصعوبات التى تواجهها، إضافة إلى ضمان قبول نتائجها من كافة الأطراف أيا كان الفائز بها، "فى حال تم إجراؤها فى المدة القريبة القادمة."

واتفق الطرفان على أن جملة التحديات القانونية والموضوعية هى التى حالت دون إنجاز الاستحقاق الانتخابى فى حينه، داعيين الجميع للتحلى بروح المسؤولية للانتقال بليبيا إلى مرحلة الاستقرار عبر هذه الانتخابات.