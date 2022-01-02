التحالف يدمر مخازن ومنصات إطلاق للطائرات المُسيّرة في معسكر لـ ”الحوثي” بصنعاء

أعلن تحالف دعم الشرعية، الأحد، تدمير 4 مخازن ومنصات إطلاق لطائرات مُسيّرة ضمن عملية جوية استهدفت أهدافاً عسكرية مشروعة في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية. وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس) أكد بيان للتحالف أنه واستجابة للتهديد تم ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء. وقال التحالف، إنه تمكن من تدمير أربعة مخازن للطائرات المسيّرة ومنصات الإطلاق بمعسكر لواء النقل العسكري. وأكد التحالف "اتخاذ إجراءات وقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية" من العملية التي قال إنها "تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية". وقال سكان محليون إن مقاتلات التحالف شنت صباح اليوم غارات جوية استهدفت معسكر النقل الثقيل في عصر، غرب صنعاء. وفي وقت سابق من فجر اليوم الأحد أعلن التحالف العربي، اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيّرة أطلقتها مليشيا الحوثي، باتجاه جنوبي المملكة العربية السعودية. وفي الآونة الأخيرة صعّدت مليشيا الحوثي هجماتها نحو الأراضي السعودية بطائراتها المسيرة والصواريخ الباليستية، في حوادث لاقت إدانات دولية واسعة.

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