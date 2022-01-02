مؤشر بورصة مسقط يغلق مرتفعًا

مؤشر بورصة مسقط يغلق مرتفعًاارتفع مؤشر بورصة مسقط (30) العماني بـ(3ر17) نقطة وبنسبة (42ر0) في المائة اليوم الأحد، ليغلق عند مستوى (81ر4146) نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (54ر4129) نقطة.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن قيمة التداول بلغت مليونين و(157) ألفًا و(348) ريالًا عُمانيًا منخفضة بنسبة (5ر75) في المائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (8) ملايين و(793) ألفًا و(919) ريالًا عُمانيًا.

وأشار التقرير الصادر عن البورصة إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة (193ر0) في المائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من (13ر22) مليار ريال عُماني.

وبلغت قيمة شراء غير العُمانيين في البورصة (159) ألف ريال عُماني مشكلة ما نسبته (37ر7) في المائة فيما بلغت قيمة بيع غير العُمانيين (149) ألف ريال عُماني أي ما نسبته (89ر6) في المائة بينما ارتفع صافي الاستثمار غير العُماني (11) ألف ريال عُماني وبنسبة (49ر0) في المائة.