ذكرت وسائل إعلام سعودية يوم الأحد أن ثلاث مدن في المملكة شهدت أرقاما قياسية في عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.
وقالت أن الإصابات تجاوزت الـ 700 حالة إصابة جديدة، في الرياض وجدة ومكة المكرمة.
وسجلت الرياض 337 إصابة جديدة مقابل 123 حالة تعاف، تلتها جدة بـ 231 إصابة جديدة مقابل 61 حالة تماثلت للشفاء، ثم مكة المكرمة بـ 153 إصابة جديدة مقابل 34 حالة تماثلت للشفاء.
وتوزعت باقي الحالات من أصل 1024 إصابة جديدة سجلتها المملكة اليوم على مدن ومحافظات المملكة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السعودية.. تسجيل أرقام قياسية في عدد الإصابات بكورونا في 3 مدن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.