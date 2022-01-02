اليمن.. التحالف العربي يطالب المدنيين بإخلاء معسكر السوادية في البيضاء

طالب التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية المدنيين في محافظة البيضاء اليمينة بإخلاء معسكر السوادية في أسرع وقت.
وقال التحالف في بيان نشرته قناة "الإخبارية" السعودية: "على المدنيين إخلاء المعسكر وإخراج الشاحنات قبل الـ 12 منتصف الليل بتوقيت صنعاء".
وأضاف أن الحوثيين يتحملون المسؤولية القانونية بوجود المدنيين بمعسكر السوادية بعد ذلك التوقيت.
ويواصل التحالف عملياته ضد الحوثيين في عدد من المواقع.
وأعلن التحالف يوم الأحد عن تنفيذ ضربات جوية على أهداف عسكرية في صنعاء.
وأكد أنه تم تدمير "مخازن للطائرات المسيرة ومنصات الإطلاق بمعسكر لواء النقل العسكري".
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