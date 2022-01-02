الدفاعات السعودية تسقط 3 مسيرات حوثية أطلقت نحو نجران

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الأحد، أن الدفاعات السعودية أسقطت ودمرت 3 مسيرات أطلقت باتجاه نجران. وأضاف في بيان، أن قواته رصدت انطلاق الطائرات المسيرة من العاصمة صنعاء باتخاذ المدنيين دروعا بشرية. كما أكد على نيته اتخاذ إجراءات عملياتية للتعامل مع مصادر التهديد والاستجابة فوراً.

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