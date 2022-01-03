مقتل 5 جنود سوريين وإصابة 20 في هجوم لداعش على حافلة عسكرية

أكدت وسائل إعلام سورية رسمية، يوم الإثنين، أن خمسة جنود قتلوا وأُصيب عشرون آخرون في هجوم شنه مسلحو تنظيم داعش على حافلة نقل عسكرية في المنطقة “50 كم شرقي المحطة الثالثة في البادية السورية”.
ونقلت وكالة الأنباء السورية “سانا”، عن مصدر عسكري، إشارته إلى أن حافلة نقل عسكريّة تعرّضت لهجوم إرهاربي صاروخي في المنطقة 50 كلم شرقي المحطّة الثّالثة في البادية السورية، من قِبل مجموعة من تنظيم “داعش” الإرهاربي.
وأضاف المصدر أنه تلا الهجوم رشقات من مدفع عيار 23 ملم؛ ما أدّى إلى مقتل خمسة عسكريّين وإصابة عشرين آخرين بجروح”.
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