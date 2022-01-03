فرق الإطفاء تسيطر على الحريق في برلمان جنوب إفريقيا

أعلنت فرق الإطفاء، صباح الإثنين، أنها سيطرت على الحريق المدمر الذي اندلع الأحد في البرلمان الجنوب إفريقي في كيب تاون آتيا على جزء من مبنى الجمعية الوطنية.

وأوضح الناطق باسم فرق الأطفاء، جيرماين كاريلسي: “تمت السيطرة خلال الليل على الحريق وقد خفض عدد العناصر في المكان”. لكنه أشار إلى أن النيران لاتزال مندلعة في أقدم جزء من المبنى.

واندلع الحريق، صباح أمس، في مقر البرلمان، وصرح متحدث باسم خدمات الطوارئ في المدينة لفرانس برس أن “السطح اشتعل ومبنى الجمعية الوطنية يحترق أيضا”.

وأضاف أنه “لم تتم السيطرة على الحريق ولوحظت تشققات في جدران المبنى”.

وكانت كيب تاون قد شهدت في أبريل حريقا كبيرا على جبل تيبل أو جبل الطاولة المطل على المدينة الساحلية ودمر كنوزا في مكتبة جامعة الكاب المرموقة الواقعة على سفحه.