أعلنت فرق الإطفاء، صباح الإثنين، أنها سيطرت على الحريق المدمر الذي اندلع الأحد في البرلمان الجنوب إفريقي في كيب تاون آتيا على جزء من مبنى الجمعية الوطنية.
وأوضح الناطق باسم فرق الأطفاء، جيرماين كاريلسي: “تمت السيطرة خلال الليل على الحريق وقد خفض عدد العناصر في المكان”. لكنه أشار إلى أن النيران لاتزال مندلعة في أقدم جزء من المبنى.
واندلع الحريق، صباح أمس، في مقر البرلمان، وصرح متحدث باسم خدمات الطوارئ في المدينة لفرانس برس أن “السطح اشتعل ومبنى الجمعية الوطنية يحترق أيضا”.
وأضاف أنه “لم تتم السيطرة على الحريق ولوحظت تشققات في جدران المبنى”.
وكانت كيب تاون قد شهدت في أبريل حريقا كبيرا على جبل تيبل أو جبل الطاولة المطل على المدينة الساحلية ودمر كنوزا في مكتبة جامعة الكاب المرموقة الواقعة على سفحه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فرق الإطفاء تسيطر على الحريق في برلمان جنوب إفريقيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.