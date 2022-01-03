المرصد السوري: ارتفاع أعداد ضحايا هجوم داعش إلى 9 قتلى

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، مقتل 9 جنود سوريين وإصابة 15 آخرين بجروح، في كمين نصبه تنظيم داعش في منطقة البادية السورية.

وأفاد المرصد أن عناصر التنظيم استهدفوا، عبر كمين، رتلاً عسكرياً ضمّ آليات عدة قرب الحدود الإدارية بين بادية حمص الشرقية وبادية دير الزور الشرقية في منطقة تضم منشآت نفطية وغالباً ما يشنّ التنظيم هجمات فيها.

وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”، قد نقلت عن مصدر عسكري، في وقت سابق، مقتل 5 عسكريين وإصابة 20 آخرين بجروح”، جراء تعرّض حافلة نقل عسكرية لهجوم إرهابي صاروخي من قبل مجموعة من تنظيم داعش الإرهابي.

ويشنّ التنظيم بين الحين والآخر هجمات تستهدف قواعد وآليات عسكرية في منطقة البادية المترامية الأطراف، الممتدة بين محافظتي حمص (وسط) ودير الزور (شرق) عند الحدود مع العراق، وهي المنطقة التي انكفأ اليها مقاتلو التنظيم منذ إعلان إسقاط خلافته في مارس 2019 وخسارته كل مناطق سيطرته.

ومع ازدياد هجمات التنظيم على القوات السورية، تحوّلت البادية مسرحاً لاشتباكات تتخللها أحياناً غارات روسية دعماً للقوات الحكومية، وتستهدف مواقع مقاتلي التنظيم وتحركاته.

وكانت وسائل إعلام سورية رسمية، اليوم الإثنين، أكدت أن خمسة جنود قتلوا وأُصيب آخرون في هجوم شنه مسلحو تنظيم داعش على حافلة نقل عسكرية في المنطقة “50 كم شرقي المحطة الثالثة في البادية السورية”.

ونقلت وكالة الأنباء السورية “سانا”، عن مصدر عسكري، إشارته إلى أن حافلة نقل عسكريّة تعرّضت لهجوم إرهاربي صاروخي في المنطقة 50 كلم شرقي المحطّة الثّالثة في البادية السورية، من قِبل مجموعة من تنظيم “داعش” الإرهاربي.

وأضاف المصدر أنه تلا الهجوم رشقات من مدفع عيار 23 ملم؛ ما أدّى إلى مقتل خمسة عسكريّين وإصابة عشرين آخرين بجروح”.

ومنذ 24 مارس 2019، وثّق المرصد مقتل نحو 1625 عنصراً من القوات السورية والمسلحين الموالين لها، إضافة الى 165 مقاتلاً موالين لإيران، من غير السوريين، خلال هجمات وتفجيرات وكمائن نفذها التنظيم.

وتشهد سوريا نزاعاً دامياً منذ العام 2011 تسبّب بمقتل نحو نصف مليون شخص وألحق دماراً هائلاً بالبنى التحتية وأدى إلى تهجير ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.