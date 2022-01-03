مصرع شخصين جراء فيضانات في جنوب إيران

لقي شخصان مصرعهما في محافظة فارس بجنوب إيران جراء فيضانات، وفق ما أفاد مسؤول إغاثي محلي، اليوم الإثنين.

وقال مهدي خوبيار، نائب مدير جمعية الهلال الأحمر في فارس، إن شخصين من هذه المحافظة علقا في السيول ولقيا حتفهما”، وفق ما نقلت عنه وكالة “نادي المراسلين الشباب” المرتبطة بالتلفزيون الرسمي الإيراني.

وأشار خوبيار الى تسجيل وفاة في مدينة داراب، من دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن الضحية الثانية.

وأوضح أن فرق الاغاثة، التي كانت في حال تأهب، أرسلت الى المناطق المتضررة بالفيضانات في 5 مدن على الأقل في المحافظة الجنوبية.

ونقلت وكالة “تسنيم” الإيرانية عن خوبيار قوله إن الهلال الأحمر قدم مساعدات إغاثة وأنقذ مئات الأشخاص.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية الإيرانية، حذرت الأحد من تساقط أمطار غزيرة وحصول فيضانات في المحافظات الجنوبية للبلاد، بما يشمل كرمان وهرمزكان، وفق ما نقلت وسائل الإعلام المحلية.