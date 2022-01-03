شرطة جنوب إفريقيا تتهم رجلا بإشعال النار في البرلمان

اتهمت شرطة جنوب إفريقيا رجلا بإشعال الحريق الذي تسبب في أضرار فادحة في مجمع مباني البرلمان بمدينة كيب تاون في الوقت الذي يكافح فيه رجال الإطفاء لإخماد آخر مظاهر الحريق.

وشب الحريق في ساعة مبكرة من صباح يوم الأحد في مجمع مباني البرلمان الذي يرجع تاريخ بعض وحداته إلى عام 1884 ويضم الجمعية الوطنية وهي بمثابة مجلس النواب.

وتسبب الحريق في انهيار سقف جزء من المجمع يضم المجلس الوطني للمقاطعات، وهو الغرفة العليا في البرلمان، يوم الأحد ودمر الطابق بالكامل رغم أنه لم ترد أنباء عن تعرض أحد للأذى في الحادث.

وقالت وحدة خاصة من الشرطة، في بيان، إن من المتوقع أن يمثل المتهم البالغ من العمر 49 عاما أمام محكمة يوم الثلاثاء وستوجه له اتهامات باقتحام المجمع والسرقة بالإضافة إلى إشعال الحريق.

وقال جان بيير سميث عضو مجلس مدينة كيب تاون المسؤول عن السلامة والأمن، إن رجال الإطفاء مازالوا يعملون يوم الاثنين على تبريد مناطق ساخنة في الطابق الرابع من مبنى الجمعية الوطنية مازال الدخان يتصاعد منها.