إدانات عربية لاحتجاز سفينة إماراتية مقابل الحديدة

دان الأردن، اليوم الاثنين، تعرض سفينة شحن تحمل علم دولة الإمارات للقرصنة والاختطاف من قبل الحوثيين مقابل ميناء الحديدة.

ودانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، في بيان، بأشد العبارات، "تعرض سفينة شحن تحمل علم دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة للقرصنة والاختطاف من قبل ميليشيا الحوثي"، وذلك أثناء إبحارها مقابل محافظة الحديدة.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول إدانة واستنكار المملكة الشديدين لهذه الأفعال الإرهابية التي تشكل تهديدا لحرية الملاحة البحرية وانتهاكا صارخا للقانون الدولي، مطالبا بإخلاء السفينة فورا لاستكمال مسيرها.

من جهتها، أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، عن إدانتها الشديدة لعملية القرصنة والاختطاف التي اقترفتها ميليشيا الحوثي ضد سفينة مدنية تحمل علم دولة الإمارات العربية المتحدة كانت محملة بمعدات للمستشفى السعودي الميداني.

واعتبرت المنظمة "هذا الاعتداء عملا إجراميا من شأنه عرقلة حرية الملاحة البحرية والتجارية الذي تضمنه القوانين والمعاهدات الدولية، ويؤدي إلى وقف إرسال المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب اليمني". وطالبت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بإطلاق سراح السفينة فورا.