وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الأردني ”دور إيران المزعزع لاستقرار المنطقة...

بحث وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، مع نظيره الأردني، أيمن الصفدي، "دور إيران المزعزع لاستقرار المنطقة والعالم".

وخلال مؤتمر صحفي عقده مع أيمن الصفدي في عمان، قال بن فرحان: "بحثنا دور إيران المزعزع لاستقرار المنطقة والعالم".

وأضاف: "بحثنا التحديات الأمنية والسياسية التي تواجه المنطقة".

وكان الوزيران قد أجريا مباحثات تطرقت الى العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها على مختلف الصعد، بالإضافة إلى التعاون بين البلدين في مختلف المجالات خاصة المجالات الأمنية والجهود المبذولة لمواجهة الإرهاب والتطرف.