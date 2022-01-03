السعودية تطالب بتكثيف الجهود لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي

طالبت السعودية بتكثيف الجهود لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، وقال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود في تصريحات صحافية مشتركة مع نظيره الأردني أيمن الصفدي في عمان أن الوزيرين بحثا "دور إيران المزعزع لاستقرار المنطقة والعالم"، وأشار إلى ضرورة "تكثيف الجهود الرامية لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي وخلو الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل".
لكنه أكد في الوقت ذاته أن "أيادينا كعرب ممدودة للأخوة في إيران في حال تجاوبهم مع معالجة الهموم العربية في ما يتعلق بأمن واستقرار المنطقة". بينما عبر الصفدي عن إدانة الأردن "بالمطلق كل الهجمات الإرهابية التي تتعرض لها السعودية".
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