ملك الأردن يحذر من أطراف ترفض عملية التحديث

حذر ملك الأردن عبدالله الثاني من هناك أطراف لا تريد لمسيرة التحديث أن تنجح في الأردن، وفي لقاء في قصر الحسينية مع رئيس مجلس الأعيان ورؤساء اللجان بالمجلس، أكد الملك أن "الأردن ماض في مسيرة التحديث السياسي، دون تردد أو خوف"، مشددا على أن "المرحلة المقبلة تتطلب عملا كثيرا وتكاتف الجميع".
كما شدد على "أهمية العمل الجماعي المبني على تشاركية حقيقية"، داعيا إلى "تقبل الآراء وتجاوز الخلافات الشخصية في سبيل خدمة المصلحة الوطنية".
وتناول اللقاء عددا من القضايا المحلية، إذ أكد الملك عبدالله أن التصدي للبطالة يتطلب قرارات وطنية شجاعة وتعاونا مستمرا بين القطاعين العام والخاص.
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