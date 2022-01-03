أعلنت وزارة الدفاع السعودية، اليوم /الاثنين/، أن دفاعاتها اعترضت ودمرت هدفا جويا معاد أطلق نحو مدينة الطائف. وأوضحت الدفاع السعودية - حسبما أفادت قناة (العربية) الإخبارية - أن التهديد الجوي أطلقته ميليشيا الحوثي من الداخل اليمني، مؤكدة اتخاذ إجراءات عملياتية رادعة لتحييد التهديد وحماية المدنيين. جدير بالذكر أن تحالف دعم الشرعية في اليمن كان قد أعلن أمس /الأحد/ اعتراض 3 طائرات مسيرة أطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية بالمملكة العربية السعودية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الدفاع السعودية: اعتراض وتدمر هدف جوى أطلق نحو مدينة الطائف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.