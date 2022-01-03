الخارجية البحرينية تدين اختطاف ميليشيا الحوثي لسفينة بالبحر الأحمر

أدانت وزارة الخارجية البحرينية واستنكرت ما قامت به ميليشيا الحوثي الإرهابية من اختطاف سفينة شحن تحمل علم دولة الإمارات العربية المتحدة كانت متجهة من جزيرة سقطرى إلى ميناء مدينة جازان السعودية بينما كانت تنقل معدات خاصة بتشغيل مستشفى ميداني، في انتهاك صارخ لقانون البحار الدولي.

وأكدت الخارجية البحرينية أن ما قامت به ميليشيا الحوثي الإرهابية هو قرصنة بحرية تشكل خطرا كبيرا على حرية الملاحة البحرية في باب المندب والبحر الأحمر.

وشددت على أنه هذا يبرهن على إصرارها على زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، داعية المجتمع الدولي إلى إدانة هذا العمل الارهابي الخطير وإجبار الحوثيين على الإفراج الفوري عن السفينة وطاقمها.

وأعلن التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية، اليوم الإثنين، عن قيام مليشيات الحوثي بعملية اختطاف بالسطو المسلح لسفينة الشحن "روابى" قبالة محافظة الحديدة.

وقال المتحدث باسم التحالف العميد تركى المالكي -في بيان أوردته قناة "الإخبارية السعودية"- إن سفينة الشحن "روابى" التي تعرضت للقرصنة ترفع علم دولة الإمارات، مضيفا أن السفينة تحمل معدات خاصة بتشغيل المستشفى السعودي الميداني بجزيرة سقطرى، وأن عملية القرصنة تعد تهديدًا حقيقيًا لحرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية في باب المندب.

وأضاف "على المليشيات الحوثية إخلاء سبيل السفينة بصفة فورية"، مؤكدًا "سنتخذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للتعامل مع هذا الانتهاك بما فيها القوة عند الاقتضاء".