الأمم المتحدة تدعو الأطراف الليبية لضمان استمرار العملية الانتخابية



أكدت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للشأن الليبي ستيفاني وليامز عشية عودتها لطرابلس، مواصلة مشاوراتها السياسية مع الفرقاء الليبيين والجهات الفاعلة والأطراف المختلفة. ودعت ويليامز في تغريدة عبر "تويتر" جميع الأطراف إلى "ضمان استمرارية العملية الانتخابية وتغليب مصلحة الشعب الليبي فوق كل الاعتبارات، والدفع بمسار المصالحة الوطنية الشاملة لتحقيق الاستقرار في ليبيا".

وقالت في تغريدة أخرى: "ناقشت اليوم مع مستشار الأمن القومي لحكومة الوحدة الوطنية، السيد إبراهيم بوشناف، آخر التطورات في ليبيا. وشددنا على أهمية الحفاظ على زخم العملية الانتخابية، والدفع نحو المصالحة الوطنية وبناء التوافق حول رؤية وطنية لأمن ليبيا".

هذا وقال رئيس مفوضية الانتخابات الليبية عماد السايح، اليوم الاثنين، إنه تم تحديد 24 يناير موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية بناء على المدة المطلوبة قانونا وهي 30 يوما من تاريخ فشل العملية الانتخابية.

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