الطيران المدني الكويتى يمنع دخول البلاد بدون مسحة كورونا سلبية بدءا من...

أكدت الإدارة العامة للطيران المدني عدم قبول أي راكب قادم الى دولة الكويت الا بعد تقديم شهادة فحص PCR سلبية تثبت خلوه من فيروس كورونا.

كما اشترطت الإدارة العامة للطيران المدني بحسب صحيفة الراي الكويتية أن تكون شهادة فحص PCR سارية المفعول (72) ساعة اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 2022/1/4 .

وأعلنت الكويت، أمس الاثنين، وقف إقامة كافة المناسبات الاجتماعية بكافة أنواعها مؤقتاً، والتي تقام في الأماكن المغلقة اعتبارا من الأحد المقبل، وذلك ضمن إجراءات جديدة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت تسجيل 982 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في الكويت إلى 419314 حالة.