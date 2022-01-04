إحباط هجوم بطائرتين مسيرتين على قاعدة للتحالف الدولي في العراق

أحبط التحالف الدولي، الثلاثاء، هجوما بطائرتين مسيرتين مفخختين، حاولتا استهداف قاعدة عسكرية عراقية تضمّ قوات للتحالف.
وقال مسؤول في التحالف، لوكالة فرانس برس، إنه تمّ إسقاط المسيرتين، مؤكدا أن “القدرات الدفاعية في قاعدة عين الأسد العراقية قامت بتدمير طائرتين مسيرتين مفخختين هذا الصباح”.
وأضاف “محاولة الهجوم لم تكن ناجحة، ولا يوجد ضحايا”، وهو الثاني خلال أٌقلّ من يومين ضد المصالح الأمريكية في البلاد، بعد هجوم مماثل الإثنين تزامن مع الذكرى الثانية لمقتل قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس.
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