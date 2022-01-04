الحكومة الكويتية تؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة

أدى رئيس وأعضاء مجلس الوزراء الكويتي اليمين الدستورية، صباح اليوم الثلاثاء، في بداية جلسة مجلس الأمة العادية، تمهيدًا لمباشرة أعمالهم في مجلس الأمة وفقا للمادة (91) من الدستور.
والثلاثاء الماضي صدر المرسوم الأميري بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح لتضمن 15 وزيرا، واستقبل ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في قصر بيان الأربعاء الماضي سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء والذين أدوا اليمين الدستورية أمامه بمناسبة تعيينهم في مناصبهم الجديدة.
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