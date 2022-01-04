إصابة خالد مشعل بفيروس كورونا

أعلنت حركة حماس الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، إصابة خالد مشعل، رئيس الحركة فى الخارج بفيروس كورونا.
ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن هشام قاسم، رئيس الدائرة الإعلامية لـ"حماس" إقليم الخارج، قوله فى بيان إنه بعد إجراء الفحص الطبي تبينت إصابة الأخ القائد خالد مشعل رئيس حركة حماس في الخارج بفيروس كوفيد-19.
وأضاف البيان أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وأن الأعراض لدى مشعل طفيفة، وأنه يتابع مهامه ومسؤولياته من محجره فى المنزل.
وقال إن مشعل يتابع مسؤولياته من حجره المنزلي، وأن حالته الصحية جيدة.
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