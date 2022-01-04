انتشار أمني مكثف في شوارع الخرطوم قبيل تظاهرات

انتشرت قوات الأمن السودانية، صباح الثلاثاء، في أنحاء الخرطوم والمدن المجاورة، بالتزامن مع دعوات جديدة للتظاهر، وبعد يومين من استقالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، حسب ما أفاد شهود عيان.

وقال الشهود، إنه تم إغلاق الشوارع المؤدية إلى مقر قيادة الجيش في وسط العاصمة، وسط تواجد كثيف لشرطة مكافحة الشغب والقوات شبه العسكرية وأفراد الجيش.

والثلاثاء، انتشرت دعوات للتظاهر والتوجه في مسيرة إلى القصر الرئاسي بوسط الخرطوم “حتى يتحقق النصر”.

ويكثف ناشطون سودانيون داعمون لحكم مدني ديمقراطي دعواتهم للاحتجاج على الإجراءات، التي اتخذها الفريق أول عبد الفتاح البرهان، حيث أثار ذلك موجة جديدة من الاحتجاجات في الشوارع.

وأعاد البرهان، رئيس الوزراء حمدوك، خبير الاقتصاد الدولي السابق، إلى السلطة بموجب اتفاق سياسي أُبرم في 21 من نوفمبر/ت شرين الثاني، لم يرض الجميع ووصفه البعض بأنه “خيانة”.

وبعد الاتفاق تم الإفراج عن بعض الوزراء والسياسيين الموقوفين وتحديد موعد الانتخابات في 2023.

وفي الأسابيع اللاحقة على الاتفاق، فشل حمدوك في تشكيل حكومة جديدة، وكانت وسائل الإعلام المحلية تتداول أخبارا أنه لم يحضر إلى مكتبه في الأيام الأخيرة.

وليل الأحد، أعلن حمدوك في خطاب متلفز تنحيه في محاولة لمنع البلاد “من الانزلاق نحو الكارثة”، إلا أنها الآن تشهد “منعطفا خطيرا قد يهدد بقاءها”.

ويمر السودان بمرحلة انتقالية هشة باتّجاه حكم مدني كامل منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير في أبريل/نيسان 2019 بعد موجة غير مسبوقة من الاحتجاجات التي قادها الشباب.