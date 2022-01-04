بعد تصريحات نصر الله عن المملكة.. عون: الحرص على العلاقات بين لبنان...

أعلنت الرئاسة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، أنها "حريصة على علاقات لبنان العربية والدولية لاسيما مع دول الخليج وفي مقدمتها السعودية.
ونقل حساب الرئاسة في "تويتر" عن الرئيس ميشال عون قوله: "حريصون على علاقات لبنان العربية والدولية لاسيما مع دول الخليج وفي مقدمتها السعودية، وهذا الحرص يجب أن يكون متبادلا لأنه من مصلحة لبنان ودول الخليج على حد سواء".
وكان الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله قد علق على دعوة الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز السلطات اللبنانية إلى "إيقاف هيمنة حزب الله الإرهابي" على لبنان.
وتوجه نصر الله في خطاب متلفز إلى الملك سلمان قائلا: "نحن لدينا كرامتنا يا حضرة الملك، الإرهابي هو الذي يصدر الفكر الوهابي الداعش الوهابي إلى العالم وهو أنتم، والإرهابي هو الذي أرسل آلاف الانتحاريين إلى سوريا والعراق وهو أنتم".
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