استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2022 موقع tk.moss.gov.eg بوابة الاستعلام والشكاوى

استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2022، أصبح الاستعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2022 واحدة من أهم الأمور اذلي يقوم بها المواطنين المشتركين في معاش تكافل وكرامة، حيث تمنح وزارة التضامن المواطنين فرصة الاستعلام عن موعد صرف المعاش الخاص بهم والتعرف على جميع البيانات التي تخص معاشهم من خلال موقع رابط تكافل وكرامة الموجود على الشبكة، مع العلم أنه بخطوة واحدة وهي إدخال الرقم القومي يمكن للمواطنين الدخول لجميع البيانات الخاصة بهم والتعرف عليها، لذا دعونا نوضح لكم معلومات أكثر عن المعاش وخطوات الاستعلام عنه.

خطوة مهمة يقوم بإجرائها كبار السن وكذلك المطلقات والأرامل وأصحاب الإعاقات والشباب الغير قادرين، ألا وهي الاستعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2022، حيث أن الحكومة متمثلة في وزارة التضامن الاجتماعي تقوم بتقديم مستحقيات مالية للمواطنين بشكل شهري كي تساعد الجميع على كسب قوت يومهم بالحلال، ويبحث المواطنين الوقت الحالي من أجل التعرف على موعد صرف المعاش بمختلف أنواعه عن شهر يناير الحالي، خصوصًأ أن وزارة التضامن الاجتماعي سبق وأعلنت عن موعد صرف المعاش لشهر يناير وبشرت المواطنين بأن المعاش سيتم صرفه باكرًا قبل العيد الميلاد المجيد.

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تسعى الدولة دائمًا للاهتمام بالمواطنين محدودي ومنخفضي الدخل والفئات الغير قادرة على العمل ولا تمتلك أي دخل يومي، وقد خصصت لهم معاش تكافل وكرامة، والذي يمكن عمل استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2022 عبر الخطوات التالية:

استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2022 (( أضغط هنا ))