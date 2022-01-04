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ارتفاع مؤشر بورصة مسقط عند الإغلاق

ارتفع مؤشر بورصة مسقط (30) اليوم 8ر6 نقطة وبنسبة 16ر0 بالمائة، ليغلق عند مستوى 93ر4178 نقطة. ارتفاع مؤشر بورصة مسقط عند الإغلاقارتفع مؤشر بورصة مسقط (30) اليوم 8ر6 نقطة وبنسبة 16ر0 بالمائة، ليغلق عند مستوى 93ر4178 نقطة. ذكر التقرير الصادر عن بورصة مسقط أن قيمة التداول بلغت 66ر922 ألف ريال عماني، منخفضة بنسبة (7ر71) بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول. وأشار التقرير إلى أن القيمة السوقية ارتفعت بنسبة 033ر0 بالمائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 18ر22 مليار ريال عُماني.

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