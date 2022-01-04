قيمة أبل تتجاوز 3 تريليونات دولار
تجاوزت شركة أبل الأميركية العملاقة العتبة الرمزية البالغة ثلاثة آلاف مليار دولار في البورصة، الاثنين، وهي سابقة في تاريخ سوق الأوراق المالية تشهد على نجاح المجموعة التي زادت قيمتها عشرة أضعاف تقريبا منذ رحيل مؤسسها ستيف جوبز.
ولم يدم الإنجاز سوى بضع ثوانٍ قبيل الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش، قبل أن تتراجع القيمة قليلا.
وحوالي الساعة 19,10 مساء ارتفع السهم بنسبة 2,60 بالمئة إلى 182,19 دولارا. وبلغت قيمة أبل في بورصة ناسداك في ذلك الوقت من الجلسة 2988 مليار دولار.
ومايكروسوفت هي الشركة الأخرى الوحيدة في العالم التي تتجاوز قيمتها السوقية الألفي مليار دولار.
وفي مطلع أغسطس 2018 أصبحت أبل أول شركة تتجاوز حاجز الألف مليار دولار بعد 38 عاما من الاكتتاب العام الأولي، ثم احتاجت الشركة عامين فقط لتجاوز عتبة الألفي مليار دولار، ثم 16 شهرا لتتجاوز الثلاثة آلاف مليار دولار.
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