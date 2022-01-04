البرهان يجدد حرص السودان على استمرار الشراكة مع أمريكا

شدد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، على ضرورة استمرار الحوار بين الأطراف كافة للخروج ببرنامج توافق وطنى لإدارة الفترة الإنتقالية، مؤكدًا أن أبواب الحوار ستظل مفتوحة مع جميع القوى السياسية وشباب الثورة من أجل التوافق على استكمال هياكل الفترة الانتقالية، والسير فى طريق التحول الديمقراطى، وصولًا إلى انتخابات حرة ونزيهة تأتى بحكومة مدنية منتخبة تلبى تطلعات الشعب السوداني.

جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه، اليوم الثلاثاء 4 يناير، ببراين شوكان، القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالخرطوم، حيث بحث اللقاء العلاقات الثنائية بين الخرطوم وواشنطن إلى جانب تطورات الوضع الراهن بالبلاد، وذلك نقلًا عن وكالة الأنباء السودانية "سونا".

وجدد البرهان حرص السودان على استمرار الشراكة والتعاون مع الولايات المتحدة فى مختلف المجالات، بما يحافظ على الإنجازات التى تمت خلال الفترة الماضية والبناء عليها فى المستقبل لخدمة المصالح المشتركة للبلدين.

من جانبه، دعا بريان شوكان إلى ضرورة الاستمرار فى مسار التحول الديمقراطى، والإسراع فى تشكيل الحكومة التنفيذية واستكمال بقية هياكل السلطة الانتقالية.

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