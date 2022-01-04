السودان.. القوات الأمنية تفرق متظاهرين في الخرطوم وبورسودان

استخدمت القوات الأمنية قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المظاهرات التي خرجت في مدن سودانية، بما فيها الخرطوم وبورسودان، احتجاجا على استمرار حكم العسكر.
ومنذ ساعات الصباح انتشرت قوات الأمن في محيط القصر الرئاسي في الخرطوم تزامنا مع دعوات للمظاهرات.
وأفاد مراسلنا بأن قوات الأمن أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع على متظاهرين في بورسودان، وكذلك على محتجين وصلو إلى قصر الرئاسة بوسط الخرطوم.
وخرج آلاف السودانيين اليوم الثلاثاء للاحتجاج ضد العسكريين وسيطرتهم على مؤسسات الدولة في 25 أكتوبر، وللمطالبة بالحكم المدني بعد يومين من استقالة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك.
وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان قد دعا أمس الاثنين إلى تشكيل حكومة كفاءات مستقلة ذات مهام محددة يتوافق عليها جميع السودانيين خلال الظرف الذي تمر به البلاد.
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