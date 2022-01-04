الرئاسة اليمنية تشيد بدعم السعودية ومشاركة الإمارات الفاعلة في معارك مأرب وشبوة

أشادت الرئاسة اليمنية، بدعم السعودية والمشاركة الفاعلة للإمارات في المعارك التي تقودها القوات الحكومية ضد جماعة الحوثي المسلحة، في مأرب وشبوة.
ونوه عبدالله العليمي، مدير مكتب رئاسة الجمهورية، بالتقدم الذي يحرزه مقاتلو ألوية العمالقة والجيش في شبوة"، وقال إنه " يتكامل ويتعاضد مع انتصارات الجيش في مارب".
وأضاف في تدوينة على تويتر أن هذا التقدم يأتي كله بدعم صادق من السعودية ومشاركة فاعلة من الامارات .
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