التحالف يحذر الحوثي: قصف موانئ انطلاق أعمال القرصنة

حذر التحالف العربي، اليوم الثلاثاء، مليشيا الحوثي من استهداف موانئ انطلاق وايواء عمليات القرصنة والسطو المسلّح.
وأكد أن في حال عدم انصياع ميليشيات الحوثي الإرهابية، فإنها تتحول إلى أهداف عسكرية مشروعة.
وكشف أن سفينة الشحن التجاري الإماراتية (روابي) تعرضت للقرصنة، موضحة أنه عمل إجرامي مدبر من مليشيات الحوثي المدعومة من إيران، مجددا مطالبته بإخلاء سبيل السفينة بكامل حمولتها.
وشدد التحالف العربي على أن اعتراض السفينة روابي جرى في الممر البحري الدولي، موضحا أنه يعني انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي الانساني.
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