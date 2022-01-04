المغرب: تطعيم 88 ألفًا بالجرعة الثالثة المعززة للقاح ضد كورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية أن 88519 شخصًا تلقوا الجرعة الثالثة المعززة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ إجمالي من تلقوا الجرعة الثالثة 3 ملايين و184 ألفا و255 شخصًا.

وأفاد بيان للصحة المغربية بأن إجمالي المواطنين الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للفيروس التاجي 24 مليونا و 573 ألفا و 26 شخصا بعد تلقي 5793 شخصا الجرعة الأولى من اللقاح خلال ال 24 ساعة الماضية.

أشار البيان إلى أن إجمالي المواطنين الذين تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح المضاد للفيروس التاجي 22 مليونا و 949 ألفا و 382 شخصا بعد تلقي 7704 أشخاص الجرعة الثانية من اللقاح خلال ال 24 ساعة الماضية.

يذكر أن المغرب كان قد تسلم أكثر من 63 مليون جرعة من اللقاحات المختلفة ضد الفيروس التاجي.

في السياق، تستعد المغرب لمواجهة الموجة الثالثة لفيروس كورونا المرتبطة بالمتحوّر أوميكرون، حيث حشدت كل الإمكانيات لدعم المستشفيات الميدانية في أرجاء المملكة.

وأفادت صحيفة "هسبريس" بأن ملامح الموجة الجديدة لـ "أوميكرون" بدأت تتضح أكثر، بعد تسجيل إصابات بالمتحوّر في عدد من المدن المغربية.

أوضح مصطفى الناجي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا في المغرب للصحيفة، أن "السلطات الصحية تمكنت من تطويق رقعة المخالطين، و جميع المصابين يخضعون للمتابعة الصحية الدقيقة".

أضاف أن "المغرب مقبل على موجة حادة خلال بداية العام المقبل"، لافتًا إلى أن "كل المؤشرات تعطي الانطباع بأن موجة أوميكرون ستكون الأكثر انتشارًا".

أكد أن "المنحى الوبائي في المغرب في تصاعد مستمر، كما أن الموجة ستدوم 11 أسبوعًا وسنصل إلى ذروتها خلال منتصف الشهر المقبل".